Стабільний долар і мінливий євро: чого чекати від валютного ринку на початку вересня

Україна, Субота 30 серпня 2025 08:15
UA EN RU
Стабільний долар і мінливий євро: чого чекати від валютного ринку на початку вересня Фото: Курс долара очікується на рівні 41,6-42 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Початок вересня для валютного ринку стане логічним продовженням літніх тенденцій. Як і в червні-серпні, ринок працюватиме в умовах двох протилежних площин - стабільного долара та волатильного євро.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Роль НБУ та вплив аграріїв

За словами експерта, режим "керованої гнучкості" допомагає утримувати курс долара в стабільних межах, що додає впевненості ринку в умовах війни. Очікується, що основні системні показники залишаться без змін: незначні коливання, їхня різновекторність та мінімальна різниця між міжбанком і готівковим сегментом.

НБУ у разі необхідності може вдаватися до валютних інтервенцій. Прийнятним вважається обсяг до 800 млн доларів на тиждень. Водночас активність аграріїв, які продають надлишкову валюту, може знизити потребу у великих інтервенціях.

Євро залежить від світових ринків

Курс євро в Україні залишається "заручником" торгів пари долар/євро на світових ринках. За відсутності несподіваних подій у вересні співвідношення складе близько 1 євро за 1,15-1,2 долара. Це означає, що в Україні курс євро коливатиметься в межах 48-49 грн.

Прогноз курсу

Основні орієнтири на 1-7 вересня:

  • коридор курсу складе 41,6-42 грн/долар та 48-49 грн/євро на міжбанку;
  • на готівковому ринку - 41,6-42 грн/долара та 48-49,5 грн/євро;
  • різниця між міжбанком і готівковим курсом у середньому становитиме 0,1-0,15 грн;
  • середні тижневі коливання - в межах 1-1,5%.

"Очікується, що тенденція стабільного долара триватиме досить тривалий період. Разом з тим, є суто військові та геополітичні чинники, що можуть внести свої корективи в поведінку громадян. Хоча наразі ми схильні до більш оптимістичного сценарію: курси валют залишаються в прогнозовано очікуваних межах", - констатував банкір.

Нагадаємо, за серпень офіційний курс НБУ впав на 50 копійок - з 41,76 до 41,26 грн/долар. На готівковому рику долар подешевшав на 40 копійо

