ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стабильный доллар и переменчивый евро: чего ждать от валютного рынка в начале сентября

Украина, Суббота 30 августа 2025 08:15
UA EN RU
Стабильный доллар и переменчивый евро: чего ждать от валютного рынка в начале сентября Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,6-42 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Начало сентября для валютного рынка станет логическим продолжением летних тенденций. Как и в июне-августе, рынок будет работать в условиях двух противоположных плоскостей - стабильного доллара и волатильного евро.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Роль НБУ и влияние аграриев

По словам эксперта, режим "управляемой гибкости" помогает удерживать курс доллара в стабильных пределах, что придает уверенности рынку в условиях войны. Ожидается, что основные системные показатели останутся без изменений: незначительные колебания, их разновекторность и минимальная разница между межбанком и наличным сегментом.

НБУ в случае необходимости может прибегать к валютным интервенциям. Приемлемым считается объем до 800 млн долларов в неделю. В то же время активность аграриев, которые продают избыточную валюту, может снизить потребность в больших интервенциях.

Евро зависит от мировых рынков

Курс евро в Украине остается "заложником" торгов пары доллар/евро на мировых рынках. При отсутствии неожиданных событий в сентябре соотношение составит около 1 евро за 1,15-1,2 доллара. Это означает, что в Украине курс евро будет колебаться в пределах 48-49 грн.

Прогноз курса

Основные ориентиры на 1-7 сентября:

  • коридор курса составит 41,6-42 грн/доллар и 48-49 грн/евро на межбанке;
  • на наличном рынке - 41,6-42 грн/доллар и 48-49,5 грн/евро;
  • разница между межбанком и наличным курсом в среднем составит 0,1-0,15 грн;
  • средние недельные колебания - в пределах 1-1,5%.

"Ожидается, что тенденция стабильного доллара продлится достаточно длительный период. Вместе с тем, есть чисто военные и геополитические факторы, которые могут внести свои коррективы в поведение граждан. Хотя пока мы склонны к более оптимистическому сценарию: курсы валют остаются в прогнозируемо ожидаемых пределах", - констатировал банкир.

к.

Напомним, за август официальный курс НБУ упал на 50 копеек - с 41,76 до 41,26 грн/доллар. На наличном рынке доллар подешевел на 40 копеек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим