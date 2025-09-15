UA

Стабільність Світоліної та падіння Стародубцевої: позиції українок в оновленому рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 15 вересня, було опубліковано оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У топ-10 без змін

Після завершення US Open провідні тенісистки світу не брали участі у змаганнях, готуючись до азійської серії турнірів. Тому перша десятка рейтингу залишилася незмінною.

Топ-10 світового рейтингу

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Іга Свьонтек (Польща)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (9). Аманда Анісімова (США)
  5. (5). Мірра Андрєєва
  6. (6). Медісон Кіз (США)
  7. (4). Джессіка Пегула (США)
  8. (8). Жасмін Паоліні (Італія)
  9. (7). Чжен Ціньвень (Китай)
  10. (10). Єлена Рибакіна (Казахстан)

На яких місцях українки

Статус першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка у світовому рейтингу утримує 13-ту позицію. Вона разом із Мартою Костюк і Даяною Ястремською входить до першої півсотні найкращих.

Костюк опустилася на один рядок і тепер 26-та. Ястремська показала мінімальний прогрес і піднялася на 32-гу сходинку.

У топ-100 перебуває Юлія Стародубцева, яка втратила одразу 12 місць та тепер перебуває на 87-й сходинці.

Ангеліна Калініна, яка не виступає більше трьох місяців, продовжує падіння в рейтингу. Зараз вона 155-та.

Натомість після виходу у чвертьфінал турніру серії WTA 125 у словенській Любляні свій особистий рекорд оновила Олександра Олійникова, піднявшись на 163-ту сходинку.

Олександра Олійникова (фото: instagram)

Топ-10 українок в рейтингу WTA

  • 13 (13). Еліна Світоліна
  • 26 (25). Марта Костюк
  • 32 (33). Даяна Ястремська
  • 87 (75). Юлія Стародубцева
  • 155 (152). Ангеліна Калініна
  • 163 (175). Олександра Олійникова
  • 193 (185). Дарія Снігур
  • 264 (267). Анастасія Соболєва
  • 304 (303). Валерія Страхова
  • 371 (370). Леся Цуренко

