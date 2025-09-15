Стабильность Свитолиной и падение Стародубцевой: позиции украинок в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 15 сентября, был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
После завершения US Open ведущие теннисистки мира не участвовали в соревнованиях, готовясь к азиатской серии турниров. Поэтому первая десятка рейтинга осталась неизменной.
Топ-10 мирового рейтинга
Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая в мировом рейтинге удерживает 13-ю позицию. Она вместе с Мартой Костюк и Даяной Ястремской входит в первую полусотню лучших.
Костюк опустилась на одну строчку и теперь 26-я. Ястремская показала минимальный прогресс и поднялась на 32-ю строчку.
В топ-100 находится Юлия Стародубцева, которая потеряла сразу 12 мест и теперь находится на 87-й строчке.
Ангелина Калинина, которая не выступает более трех месяцев, продолжает падение в рейтинге. Сейчас она 155-я.
Зато после выхода в четвертьфинал турнира серии WTA 125 в словенской Любляне свой личный рекорд обновила Александра Олейникова, поднявшись на 163-ю строчку.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
