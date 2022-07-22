UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда стабилизируется наличный курс доллара: прогноз НБУ

Фото: заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на наличном рынке стабилизируется в течение двух-трех дней. Рынок ищет новое равновесие после повышения НБУ официального курса на 25% до 36,57 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука во время дискуссии, организованной Киевской школой экономики.

Как отметил Николайчук, решение НБУ относительно официального курса повлияло на наличный рынок. "Мы видели это вчера, когда рынок отреагировал расширением спредов", - сказал он

В то же время он убежден, что НБУ имеет "гораздо больше возможностей защищать" новый курс 36,57 гривен, чем старый 29,25.

Николайчук считает, что наличный рынок найдет новое равновесие в течение ближайшего времени - двух-трех дней.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

В обменных пунктах Украины 21 июля 2022 года курс доллара в продаже вырос примерно на 1,5 гривны до 38,35 гривен. Некоторые обменники в Киеве продают доллар по 40 гривен.

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники из-за повышения официального курса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныКурс доллара