Коли стабілізується готівковий курс долара: прогноз НБУ

Курс долара на готівковому ринку стабілізується протягом двох-трьох днів. Ринок шукає нову рівновагу після підвищення НБУ офіційного курсу на 25% до 36,57 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

Як зазначив Ніколайчук, рішення НБУ щодо офіційного курсу вплинуло на готівковий ринок. "Ми бачили це вчора, коли ринок відреагував розширенням спредів", - сказав він

Водночас він переконаний, що НБУ має "набагато більше можливостей захищати" новий курс 36,57 гривень, ніж старий 29,25.

Ніколайчук вважає, що готівковий ринок знайде нову рівновагу протягом найближчого часу - двох-трьох днів.