RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли стабілізується готівковий курс долара: прогноз НБУ

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на готівковому ринку стабілізується протягом двох-трьох днів. Ринок шукає нову рівновагу після підвищення НБУ офіційного курсу на 25% до 36,57 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

Як зазначив Ніколайчук, рішення НБУ щодо офіційного курсу вплинуло на готівковий ринок. "Ми бачили це вчора, коли ринок відреагував розширенням спредів", - сказав він

Водночас він переконаний, що НБУ має "набагато більше можливостей захищати" новий курс 36,57 гривень, ніж старий 29,25.

Ніколайчук вважає, що готівковий ринок знайде нову рівновагу протягом найближчого часу - двох-трьох днів.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.

В обмінних пунктах України 21 липня 2022 року курс долара у продажу виріс приблизно на 1,5 гривні до 38,35 гривень. Деякі обмінники в Києві продають долар по 40 гривень.

У той же час в НБУ заявили, що не бачать ніяких причин для паніки через підвищення офіційного курсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниКурс долара