Доллар резко подорожал в обменниках после повышения официального курса НБУ на 25%

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос приблизительно на 1,5 гривны. Некоторые обменники в Киеве продают доллар по 40 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Доллар резко подорожал после решения повысить официальный курс на 25%.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники из-за повышения официального курса.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему остается фиксированным.