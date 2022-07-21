Доллар резко подорожал в обменниках после повышения официального курса НБУ на 25%
Фото: Курс доллара в обменных пунктах вырос до 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос приблизительно на 1,5 гривны. Некоторые обменники в Киеве продают доллар по 40 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 36,95 грн (35,95 - 20 июля)
- продажа - 38,35 грн (36,90 - 20 июля)
Доллар резко подорожал после решения повысить официальный курс на 25%.
В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники из-за повышения официального курса.
Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему остается фиксированным.