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Доллар резко подорожал в обменниках после повышения официального курса НБУ на 25%

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Украина, Четверг 21 июля 2022 15:43
Доллар резко подорожал в обменниках после повышения официального курса НБУ на 25% Фото: Курс доллара в обменных пунктах вырос до 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос приблизительно на 1,5 гривны. Некоторые обменники в Киеве продают доллар по 40 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 36,95 грн (35,95 - 20 июля)
  • продажа - 38,35 грн (36,90 - 20 июля)

Доллар резко подорожал после решения повысить официальный курс на 25%.

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники из-за повышения официального курса.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему остается фиксированным.

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