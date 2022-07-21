ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Никаких оснований для паники: НБУ готов защитить гривну от курсовых колебаний

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 15:22
Никаких оснований для паники: НБУ готов защитить гривну от курсовых колебаний Фото: заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Национальном банке не видят никаких причин для паники из-за повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен за доллар. НБУ готов принять меры для курсовой стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Наша политика будет последовательной. Мы остаемся в Национальном банке на страже курсовой стабильности, я хотел бы это подчеркнуть, что мы готовы применять дополнительные меры для снижения курсовых колебаний и защиты международных резервов", - сказал он, не уточнив, какие это могут быть меры.

Как отметил Гелетий, в последние месяцы НБУ принял дополнительные меры для усиления конкуренции на наличном валютном рынке.

По его словам, в последние месяцы курс колебался в обе стороны.

"Такие колебания, не исключено, будут продолжаться. Но никаких оснований для паники нет", - добавил Гелетий.

В то же время он заявил, что сейчас еще нет предпосылок для возвращения для рыночного курсообразования на межбанковском ринке.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему остается фиксированным.

В НБУ считают, что этот шаг приведет к росту потребительских цен на 2-3%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен