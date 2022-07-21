Никаких оснований для паники: НБУ готов защитить гривну от курсовых колебаний

В Национальном банке не видят никаких причин для паники из-за повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен за доллар. НБУ готов принять меры для курсовой стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Наша политика будет последовательной. Мы остаемся в Национальном банке на страже курсовой стабильности, я хотел бы это подчеркнуть, что мы готовы применять дополнительные меры для снижения курсовых колебаний и защиты международных резервов", - сказал он, не уточнив, какие это могут быть меры.

Как отметил Гелетий, в последние месяцы НБУ принял дополнительные меры для усиления конкуренции на наличном валютном рынке.

По его словам, в последние месяцы курс колебался в обе стороны.

"Такие колебания, не исключено, будут продолжаться. Но никаких оснований для паники нет", - добавил Гелетий.

В то же время он заявил, что сейчас еще нет предпосылок для возвращения для рыночного курсообразования на межбанковском ринке.