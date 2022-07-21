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НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне

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Украина, Четверг 21 июля 2022 10:04
НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне Фото: НБУ повысил курс доллара на 25% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар. До этого с 24 февраля курс был зафиксирован на уровне 29,2549 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, это сделано с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - говорится в сообщении.

В то же время официальный курс гривны к доллару США и в дальнейшем является фиксированным."В условиях высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они заключаются в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важной предпосылкой восстановления экономики", - добавили в пресс-службе.

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