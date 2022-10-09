ССО збили російський безпілотник у Харківській області

Сили спеціальних операцій сьогодні, 9 жовтня, вдень знищили на Харківщині російський безпілотник "Тахіон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ в Telegram .

"Тахіон" є малим електричним безпілотним літальним апаратом, що застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах. Дрон також може виконувати функцію ретранслятора зв'язку.

Нагадаємо, що на Харківщині гвардійці знищили ворожий Су-25. Також українські бійці нещодавно приземлили російський бомбардувальник Су-34.

Також учора у мережі з'явилося відео знищення українськими військовими російського літака Су-34. Це сталося під час контрнаступу на сході України.

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