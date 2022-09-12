В Харьковской области гвардейцы уничтожили вражеский Су-25 и пополнили "обменный фонд"

В Харьковской области гвардейцы-спецназовцы уничтожили российский самолет Су-25. Также захватили трофеи и пополнили "обменный фонд".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

Во время операции нацгвардейцы взяли в плен до десяти российских оккупантов вблизи Купянска.

"Гвардейский расчет ПЗРК "Стингер" уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25", - пишет пресс-служба.

Кроме вражеского самолета также было уничтожено:

два грузовика "Урал";

два БТР-82;

одну боевую бронированную машину;

бензовоз;

"Также гвардейцы осуществляли поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов. Таким образом украинские защитники пополнили так называемый "обменный фонд", - добавляет пресс-служба.

Также гвардейцы захватили два БТР-80 и поблагодарили россиян за своеобразный "адресный ленд-лиз".