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Украинские бойцы приземлили российский бомбардировщик Су-34 (видео)

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Киев, Воскресенье 11 сентября 2022 09:53
Украинские бойцы приземлили российский бомбардировщик Су-34 (видео) Фото: украинские бойцы приземлили российский бомбардировщик Су-34 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы опубликовали видео сбитого российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Который ВСУ недавно приземили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-стонику Воздушных Сил ВСУ.

"Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе! Военнослужащие Вооруженных Сил Украины нашли самолет Су-34, сбитый несколько дней назад воинами Сухопутных войск", - говорится в описании под видео.

Напомним, что с начала полномасштабной войны украинские бойцы уничтожили уже 242 самолета российской армии.

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