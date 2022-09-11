Украинские бойцы приземлили российский бомбардировщик Су-34 (видео)

Украинские бойцы опубликовали видео сбитого российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Который ВСУ недавно приземили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-стонику Воздушных Сил ВСУ.

"Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе! Военнослужащие Вооруженных Сил Украины нашли самолет Су-34, сбитый несколько дней назад воинами Сухопутных войск", - говорится в описании под видео. Напомним, что с начала полномасштабной войны украинские бойцы уничтожили уже 242 самолета российской армии.