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ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области

Фото: ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы специальных операций сегодня, 9 октября, днем уничтожили в Харьковской области российский беспилотник "Тахион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

"Тахион" является малым электрическим беспилотным летательным аппаратом, применяемым днем и ночью, в различных метеоусловиях для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах. Дрон также может выполнять функцию ретранслятора связи.

Напомним, что в Харьковской области гвардейцы уничтожили вражеский Су-25. Также украинские бойцы недавно приземлили российский бомбардировщик Су-34.

Также вчера в сети появилось видео уничтожения украинскими военными российского самолета Су-34. Это произошло во время контрнаступления на востоке Украины.

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