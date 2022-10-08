Українські військові збили російський літак Су-34
У суботу, 8 жовтня, був опублікований відеозапис зі збиттям українськими військовими російського літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
"Долітався", - йдеться у повідомленні.
За словами військових, українські засоби протиповітрянної оборони збили російський літак Су-34. Це відбулось під час контрнаступу на сході України.
На відеозаписі можна побачити, що двом пілотам вдалося катапультуватися.
Нагадаємо, що в Харківській області гвардійці знищили ворожий Су-25 та поповнили "обмінний фонд".
Також, українські бійці приземлили російський бомбардувальник Су-34.
Раніше ЗСУ "приземлили" за добу чотири літаки і БПЛА росіян.
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