ССО відбили штурм КНДРівців у Курській області, знищили 18 бійців (відео)

Як пише ССО, штурм тривав від ранку до самої ночі. Загалом втрати ворога склали 17 військових КНДР, один з яких підірвав себе гранатою.

"Під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку. Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе", - додає ССО.

Зазначається, що українські військові завчасно помітили небезпеку й відійшли з зони ураження гранати. Ніхто з воїнів не постраждав.