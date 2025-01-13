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ССО відбили штурм КНДРівців у Курській області, знищили 18 бійців (відео)

Ілюстративне фото: ССО відбили штурм КНДРівців у Курській області, знищили 18 бійців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) відбили штурм солдатів Північної Кореї у Курській області. Загалом було знищено більше 15 бійців КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

Як пише ССО, штурм тривав від ранку до самої ночі. Загалом втрати ворога склали 17 військових КНДР, один з яких підірвав себе гранатою. 

"Під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку. Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе", - додає ССО. 

Зазначається, що українські військові завчасно помітили небезпеку й відійшли з зони ураження гранати. Ніхто з воїнів не постраждав

Ситуація у Курській області

Як писав Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 12 січня, у Курській області Сили оборони відбили 17 ворожих атак. Нещодавно українські воїни вперше взяли у полон двох військових КНДР.

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