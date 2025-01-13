ССО отбили штурм КНДРовцев в Курской области, уничтожили 18 бойцов (видео)

Как пишет ССО, штурм продолжался с утра до самой ночи. В целом потери врага составили 17 военных КНДР, один из которых подорвал себя гранатой.

"Под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка. Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя", - добавляет ССО.

Отмечается, что украинские военные заблаговременно заметили опасность и отошли из зоны поражения гранаты. Никто из воинов не пострадал.