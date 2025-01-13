За добу відбулось 140 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 12 січня, на фронті відбулось 140 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, п’ять засобів протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів та ще три інші важливі цілі російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.

На Куп'янському напряму ворог здійснив вісім атак неподалік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку відбито 12 атак поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Твердохлібове, Терни та Зарічне.

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку ворог атакував 58 разів в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ й не тільки.

На Новопавлівському напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль. На напрямку активно працювала авіація противника.

На Придніпровському напрямку ворог провів один безуспішний штурм.

У Курській області Сили оборони відбили 17 ворожих атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше ніж 809 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали 1510 осіб. Також Сили оборони знищили: