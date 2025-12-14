ССО уразили потяг з пальним для військ РФ у Криму

Зазначається, що для ураження застосовувалися ударні безпілотники FP-2.

Зокрема, в окупованому Криму поблизу населеного пункту Янтарне українські дрони уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами для армії РФ під час його руху. Також під удар потрапила нафтобаза в районі населеного пункту Батуміне.

Крім того, в Донецькій області у Марʼянівці ССО уразили станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", а поблизу Докучаєвська - центр підготовки операторів FPV-дронів.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - підписано відео.