ССО уразили потяг з пальним для військ РФ у Криму

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Зазначається, що для ураження застосовувалися ударні безпілотники FP-2.
Зокрема, в окупованому Криму поблизу населеного пункту Янтарне українські дрони уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами для армії РФ під час його руху. Також під удар потрапила нафтобаза в районі населеного пункту Батуміне.
Крім того, в Донецькій області у Марʼянівці ССО уразили станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", а поблизу Докучаєвська - центр підготовки операторів FPV-дронів.
"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - підписано відео.
Раніше ми писали про те, що ударні безпілотники ГУР у тимчасово окупованому Криму ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер росіян.
Зокрема, у ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.
Також вночі 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".