ССО поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму

Иллюстративное фото: ССО поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму (sof.mil.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что для поражения применялись ударные беспилотники FP-2.

В частности, в оккупированном Крыму вблизи населенного пункта Янтарное украинские дроны поразили поезд с горюче-смазочными материалами для армии РФ во время его движения. Также под удар попала нефтебаза в районе населенного пункта Батумино.

 

Кроме того, в Донецкой области в Марьяновке ССО поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Волна-2", а вблизи Докучаевска - центр подготовки операторов FPV-дронов.

"Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - подписано видео.

 

Ранее мы писали о том, что ударные беспилотники ГУР во временно оккупированном Крыму ликвидировали несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет россиян.

В частности, в ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

Также ночью 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

