ССО поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму

Отмечается, что для поражения применялись ударные беспилотники FP-2.

В частности, в оккупированном Крыму вблизи населенного пункта Янтарное украинские дроны поразили поезд с горюче-смазочными материалами для армии РФ во время его движения. Также под удар попала нефтебаза в районе населенного пункта Батумино.

Кроме того, в Донецкой области в Марьяновке ССО поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Волна-2", а вблизи Докучаевска - центр подготовки операторов FPV-дронов.

"Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - подписано видео.