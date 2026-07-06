ССО уразили нафтовий танкер РФ і нафтобазу в Криму

У момент удару російський танкер перебував в Азовському морі. За словами воїнів, він є важливою частиною паливної логістики ворога.

Такі судна Росія активно використовує для транспортування нафтопродуктів між НПЗ та постачання пального.

Окрім того, бійці ССО знову уразили нафтовий термінал у порту Керчі на ТОТ АР Крим.

Вони нагадали, що ця ворожа нафтобаза відіграє ключову роль для логістики нафтопродуктів окупованого півострова.

"Термінал забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафти між залізницею, резервуарним парком і танкерами. Результати уражень уточнюються", - наголосили в ССО.

Військові уточнили, що ці операції були здійснені для продовження далекобійних санкцій проти нафтової галузі РФ.