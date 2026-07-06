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ССО уразили нафтовий танкер РФ і нафтобазу в Криму

14:45 06.07.2026 Пн
1 хв
Воїни вже розкрили подробиці нових операцій
aimg Юлія Капітонова
Фото: У ССО розповіли, які ворожі цілі встигли уразити (mil.gov.ua)

Уночі 6 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно атакували російський нафтовий танкер класу "Волганєфть", а також нафтовий термінал у порту Керчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ССО.

У момент удару російський танкер перебував в Азовському морі. За словами воїнів, він є важливою частиною паливної логістики ворога.

Такі судна Росія активно використовує для транспортування нафтопродуктів між НПЗ та постачання пального.

Окрім того, бійці ССО знову уразили нафтовий термінал у порту Керчі на ТОТ АР Крим.

Вони нагадали, що ця ворожа нафтобаза відіграє ключову роль для логістики нафтопродуктів окупованого півострова.

"Термінал забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафти між залізницею, резервуарним парком і танкерами. Результати уражень уточнюються", - наголосили в ССО.

Військові уточнили, що ці операції були здійснені для продовження далекобійних санкцій проти нафтової галузі РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили оборони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.

Окрім того, українські воїни уразили один із найбільших російських НПЗ.

Також нещодавно ССО показали удари по залізниці через Північнокримський канал.

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Кримтіньовий флотСили спеціальних операційВійна Росії проти України