ССО поразили нефтяной танкер РФ и нефтебазу в Крыму

В момент удара российский танкер находился в Азовском море. По словам воинов, он является важной частью топливной логистики противника.

Такие суда Россия активно использует для транспортировки нефтепродуктов между НПЗ, а также для поставок топлива.

Кроме того, бойцы ССО снова поразили нефтяной терминал в порту Керчи на ВОТ АР Крым.

Они напомнили, что эта вражеская нефтебаза играет ключевую роль для логистики нефтепродуктов оккупированного полуострова.

"Терминал обеспечивает прием, хранение и перевалку нефти между железной дорогой, резервуарным парком и танкерами. Результаты поражений уточняются", - подчеркнули в ССО.

Военные уточнили, что эти операции были реализованы для продолжения дальнобойных санкций против нефтяной отрасли РФ.