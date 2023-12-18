ССО показали відео знищення "Солнцепьока" на лівому березі Херсонської області

"Під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили російський ТОС-1А "Солнцепьок". З вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі Кринок, що на лівому березі Херсонської області", - пише пресслужба.

Після завдання вогневого ураження "Солнепьок" було успішно знищено.

Як працює "Сонцепьок"

Важка вогнеметна система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили ворога на відкритій місцевості. Також її використовують для руйнування, наприклад, фортифікаційних будівель завдяки потужному об'ємному вибуху.

Термобаричний боєприпас системи формує вибухову суміш після чого підриває її. Під час детонації атмосферний тиск в хмарі підскакує та так само стрімко падає. Навіть якщо вціліти після самого вибуху, існує ризик загинути від розриву внутрішніх органів через різкий перепад тиску.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 грудня, українські воїни ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 160 військових.

Зокрема на Таврійському напрямку наші воїни знищили у тому ж числі 491 російського терориста. Ще шістьох взяли у полон.