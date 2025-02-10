ССО показали точну роботу операторів дронів: знищено 14 окупантів і техніку

Українські воїни знищили на одному з напрямків 14 окупантів, а також ворожу техніку. Для цього захисники використовували FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ у Facebook.

Оператори FPV-дронів одного з підрозділів ССО за кілька вильотів знищили: ворожу САУ "Нона-С";

гаубицю Д-20;

дві вогневі позиції міномета разом з боєкомплектом;

два ретранслятори зв'язку окупантів;

чотири транспортні засоби, за допомогою яких пересувалися російські військові. При цьому оператори ССО виявили три човни окупантів, які незабаром були знищені за допомогою безпілотників.