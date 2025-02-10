ССО показали точную работу операторов дронов: уничтожены 14 оккупантов и техника

Украинские воины уничтожили на одном из направлений 14 оккупантов, а также вражескую технику. Для этого защитники использовали FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций ВСУ в Facebook.

При этом операторы ССО обнаружили три лодки оккупантов, которые вскоре были уничтожены при помощи беспилотников.

Операторы FPV-дронов одного из подразделений ССО за несколько вылетов уничтожили:

Успешная работа ВСУ

Напомним, 8 февраля стало известно, что украинские воины сбили на Торецком направлении российский Су-25. Всего с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 369 военных самолетов РФ.

Также недавно Силы беспилотных систем показали, как украинские защитники уничтожили российскую РСЗО "Град" на Луганском направлении.

Для того, чтобы уничтожить вражескую технику, воины применили дроны.

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