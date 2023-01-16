У ССО показали, як зупинили спробу наступу окупантів біля Кремінної (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Відео: під Кремінною українські військові під час бою запобігли спробі наступу окупантів

У мережі було оприлюднено ролик, на якому показано фрагмент бою. Відео зняв один із бійців ССО.

Зазначається, що у цій атаці російські загарбники намагалися задіяти своє важке озброєння. Незважаючи на це, атаку ворога було відбито, і плани наступу інтервентів біля Кремінної були зірвані.

Спробу ворожого наступу під час бою зупинили оператори ССО спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у боях під Соледаром та в районі Кремінної РФ задіяла своїх десантників, які відступили від Херсона у листопаді минулого року.

Додамо, раніше в Центрі національного спротиву зазначали, що у Луганській області у напрямку Кремінної окупанти готують провокації під "чужим прапором".

Також повідомлялося, що вчора українські військові показали відео, як у Соледарі розбили окупантів під час спроби відрізати частину позицій ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.