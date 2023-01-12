У Луганській області окупанти готують провокації під "чужим прапором", - ЦНС
Російські окупанти перевдягаються у військову форму Збройних сил України і планують провокації під "чужим прапором".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначає Центр, в напрямку Кремінної зафіксовано використання штурмовими загонами військ РФ українського "пікселя" - військової форми ЗСУ. Таким чином окупанти намагаються ввести в оману, зокрема місцеве населення, і можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ.
"Можливі показові акти насильства серед цивільного населення", - акцентує ЦНС.
Центр наголошує, що для того, аби відрізняти "своїх", загарбники використовують червоні, білі або сині стрічки саме на ногах. ЦНС закликає зберігати пильність і звертати увагу на такі деталі.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на тимчасово окупованих територіях України водіям масово видають російські посвідчення та номери на авто.
Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що ворог вдається до нових методів тиску на цивільних, зокрема примусово видає російські паспорти та змушує "евакуюватися" вглиб РФ.
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