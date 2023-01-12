ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Луганській області окупанти готують провокації під "чужим прапором", - ЦНС

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 січня 2023 15:25
У Луганській області окупанти готують провокації під "чужим прапором", - ЦНС Фото: Центр національного спротиву закликає бути уважними до кольору стрічок на ногах агресорів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти перевдягаються у військову форму Збройних сил України і планують провокації під "чужим прапором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначає Центр, в напрямку Кремінної зафіксовано використання штурмовими загонами військ РФ українського "пікселя" - військової форми ЗСУ. Таким чином окупанти намагаються ввести в оману, зокрема місцеве населення, і можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ.

"Можливі показові акти насильства серед цивільного населення", - акцентує ЦНС.

Центр наголошує, що для того, аби відрізняти "своїх", загарбники використовують червоні, білі або сині стрічки саме на ногах. ЦНС закликає зберігати пильність і звертати увагу на такі деталі.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на тимчасово окупованих територіях України водіям масово видають російські посвідчення та номери на авто.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що ворог вдається до нових методів тиску на цивільних, зокрема примусово видає російські паспорти та змушує "евакуюватися" вглиб РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі