В ССО показали, как пресекли попытку наступления оккупантов возле Кременной (видео)

Украинские защитники в Луганской области остановили очередную попытку наступления войск РФ в районе Кременной, отбив атаку оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Видео: под Кременной украинские военные в ходе боя пресекли попытку наступления оккупантов

В сети был обнародован ролик, на котором показан фрагмент боя. Видео снял один из бойцов ССО.

Отмечается, что в этой атаке российские захватчики пытались задействовать свое тяжелое вооружение. Несмотря на это, атака врага была отбита, и планы наступления интервентов около Кременной были сорваны.

Попытку вражеского наступления в ходе боя пресекли операторы ССО совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Напомним, по данным британской разведки, в боях под Соледаром и в районе Кременной РФ задействовала своих десантников, которые отступили от Херсона в ноябре прошлого года.

Добавим, ранее в Центре национального сопротивления отмечали, что в Луганской области в направлении Кременной оккупанты готовят провокации под "чужим флагом".

Также сообщалось, что вчера украинские военные показали видео, как в Соледаре разбили оккупантов при попытке отрезать часть позиций ВСУ.

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