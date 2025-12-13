ССО показали, как уничтожают оккупантов на Покровском направлении (видео)

Силы специальных операций в ночь на 12 декабря поразили вражеские цели и личный состав противника в Донецкой области с использованием ударных дронов FP-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - отметили в ССО.

На Покровском направлении, ССО уничтожили два места накопления личного состава и техники противника, а в районе населенного пункта Авдеевское и осуществлено поражение склада боеприпасов и ГСМ 1435 МСП.

Как сообщается, в ночь на 12 декабря подразделения Сил специальных операций осуществили поражение вражеских целей в Донецкой области с использованием ударных дронов FP-2.

Бои за Покровск

Напомним, Покровское направление остается эпицентром боев в Донецкой области. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.

В то же время украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска.

По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.