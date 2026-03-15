ССО показали, як зачистили від росіян будинок поблизу Покровська (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій оприлюднили відео проведення зачистки будинку, зайнятого російськими загарбниками, поблизу Покровська Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 144-го центру ССО.
"В ході спеціальних дій взимку 2025 року поблизу Покровська група "Єгермейстер" 144 центру ССО успішно провела зачистку будинку, зайнятого ворогом", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли військові, під час планової зачистки будинку оператори помітили в дзеркалі силует ворога. Згідно настанов і тактик ближнього бою оператори застосували гранати та здійснили "простріл" свого сектору із зайнятих позицій.
Проте ворог продовжував чинити опір, попри пропозиції здатися.
У результаті послідовних дій групи "Єгермейстер" росіянин був знищений, будинок успішно зачищений, а група перейшла до зачистки інших будівель без втрат.
Нагадаємо, українські воїни фіксують ознаки підготовки російських окупантів до нових наступальних дій у районі Покровська та Мирнограда.
Раніше начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр Роман Писаренко заявляв, що Росія зосередила на Покровському напрямку угруповання чисельністю близько 150 тисяч військовослужбовців.
Основним епіцентром зіткнень стала північна частина Покровська, де окупанти перейшли до тактики виснажливих штурмів малими піхотними групами.