ССО показали, як зачистили від росіян будинок поблизу Покровська (відео)

"В ході спеціальних дій взимку 2025 року поблизу Покровська група "Єгермейстер" 144 центру ССО успішно провела зачистку будинку, зайнятого ворогом", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли військові, під час планової зачистки будинку оператори помітили в дзеркалі силует ворога. Згідно настанов і тактик ближнього бою оператори застосували гранати та здійснили "простріл" свого сектору із зайнятих позицій.

Проте ворог продовжував чинити опір, попри пропозиції здатися.

У результаті послідовних дій групи "Єгермейстер" росіянин був знищений, будинок успішно зачищений, а група перейшла до зачистки інших будівель без втрат.