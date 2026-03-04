ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ може готувати новий наступ у районі Покровська, - Сили оборони

21:36 04.03.2026 Ср
1 хв
Які ознаки свідчать про підготовку ворога до наступу?
aimg Іван Носальський
РФ може готувати новий наступ у районі Покровська, - Сили оборони Ілюстративне фото: РФ може відновити наступ на Покровськ (facebook.com/mod mil uk)

Українські воїни фіксують ознаки підготовки російських окупантів до нових наступальних дій у районі Покровська та Мирнограда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ "Схід" у Facebook.

Читайте також: Штурми з трьох сторін: десантники розповіли про важкі бої за Гришине і Покровськ

Військові зазначили, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація складна, як і раніше.

"Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів. Ворог нарощує кількість авіаударів та інших вогневих засобів", - зазначили вони.

В Угрупованні військ "Схід" додали, що загалом упродовж минулого місяця захисники Покровсько-Мирноградської агломерації ліквідували або поранили понад 1 тисячу росіян.

Також було знищено або уражено:

  • 38 гармат і мінометів;
  • 4 одиниці броньованої техніки;
  • 5 наземних роботизованих комплексів;
  • 84 одиниці авто- та мототехніки.

Ситуація в районі Покровська

Нагадаємо, кілька тижнів тому начальник відділення комунікацій 79 ОДШБр Роман Писаренко заявляв, що Росія зосередила на Покровському напрямку угруповання чисельністю близько 150 тисяч військовослужбовців.

Основним епіцентром зіткнень стала північна частина Покровська, де окупанти перейшли до тактики виснажливих штурмів малими піхотними групами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Покровськ Війська РФ Війна в Україні
Новини
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні