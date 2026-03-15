ССО показали, как зачистили от россиян дом вблизи Покровска (видео)

Бойцы Сил специальных операций обнародовали видео проведения зачистки дома, занятого российскими захватчиками, вблизи Покровска Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 144-го центра ССО.
"В ходе специальных действий зимой 2025 года вблизи Покровска группа "Егермейстер" 144 центра ССО успешно провела зачистку дома, занятого врагом", - говорится в сообщении.
Как рассказали военные, во время плановой зачистки дома операторы заметили в зеркале силуэт врага. Согласно установок и тактик ближнего боя операторы применили гранаты и осуществили "прострел" своего сектора с занятых позиций.
Однако враг продолжал сопротивляться, несмотря на предложения сдаться.
В результате последовательных действий группы "Егермейстер" россиянин был уничтожен, дом успешно зачищен, а группа перешла к зачистке других зданий без потерь.
Напомним, украинские воины фиксируют признаки подготовки российских оккупантов к новым наступательным действиям в районе Покровска и Мирнограда.
Ранее начальник отделения коммуникаций 79 ОДШБр Роман Писаренко заявлял, что Россия сосредоточила на Покровском направлении группировку численностью около 150 тысяч военнослужащих.
Основным эпицентром столкновений стала северная часть Покровска, где оккупанты перешли к тактике изнурительных штурмов малыми пехотными группами.