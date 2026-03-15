ССО показали, как зачистили от россиян дом вблизи Покровска (видео)

"В ходе специальных действий зимой 2025 года вблизи Покровска группа "Егермейстер" 144 центра ССО успешно провела зачистку дома, занятого врагом", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, во время плановой зачистки дома операторы заметили в зеркале силуэт врага. Согласно установок и тактик ближнего боя операторы применили гранаты и осуществили "прострел" своего сектора с занятых позиций.

Однако враг продолжал сопротивляться, несмотря на предложения сдаться.

В результате последовательных действий группы "Егермейстер" россиянин был уничтожен, дом успешно зачищен, а группа перешла к зачистке других зданий без потерь.