ССО нищать піхоту РФ під Покровськом: з’явилися кадри точних ударів по ворогу

Сили спеціальних операцій продовжують стримувати наступ російських військ на підступах до Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 144-й Центр Сил спеціальних операцій.
Оператори FPV-дронів та важких бомберів 144-го Центру Сил спеціальних операцій продовжують ліквідувати ворожих піхотинців, які намагаються просочуватися до Покровська малими групами.
Злагоджена робота українських екіпажів дозволяє здійснювати точні скиди боєприпасів і скеровувати ударні "пташки" безпосередньо по російських військових.
За словами військових, ворожі підрозділи намагаються прориватися до міста як у денний, так і в нічний час, однак ССО системно зривають такі спроби.
Такі дії значно посилюють оборону та допомагають українським силам утримувати позиції на землі, відбиваючи штурми окупантів.
Нагадаємо, що загалом протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 196 бойових зіткнень.
Зауважимо, що навіть попри постійну активність росіян, українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.
Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.
За минулу добу втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, бойову броньовану машину, 19 артилерійських систем, 440 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 8 ракет та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів.