ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

Україна, Неділя 09 листопада 2025 08:16
UA EN RU
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загалом протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 196 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Миколаївка, Костянтинівка Донецької області;
  • Великомихайлівка, Радісне Дніпропетровської області;
  • Солодке, Залізничне, Софіївка, Оріхів Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Слов’янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.
Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, бойову броньовану машину, 19 артилерійських систем, 440 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 8 ракет та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
МАГАТЕ заявило, що ЗАЕС знову підключено до резервного живлення
МАГАТЕ заявило, що ЗАЕС знову підключено до резервного живлення
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України