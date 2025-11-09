ССО уничтожают пехоту РФ под Покровском: появились кадры точных ударов по врагу

Силы специальных операций продолжают сдерживать наступление российских войск на подступах к Покровску.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 144-й Центр Сил специальных операций.
Операторы FPV-дронов и тяжелых бомберов 144-го Центра Сил специальных операций продолжают ликвидировать вражеских пехотинцев, которые пытаются просачиваться в Покровск малыми группами.
Слаженная работа украинских экипажей позволяет осуществлять точные сбросы боеприпасов и направлять ударные "птички" непосредственно по российским военным.
По словам военных, вражеские подразделения пытаются прорываться в город как в дневное, так и в ночное время, однако ССО системно срывают такие попытки.
Такие действия значительно усиливают оборону и помогают украинским силам удерживать позиции на земле, отражая штурмы оккупантов.
Напомним, что всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 196 боевых столкновений.
Заметим, что даже несмотря на постоянную активность россиян, украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.
За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, боевую бронированную машину, 19 артиллерийских систем, 440 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 8 ракет и 85 единиц автомобильной техники оккупантов.