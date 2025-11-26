ССО ліквідували ворожу ДРГ у Покровську

"Під час спеціальних дій оператори ССО організували засідку на шляху пересування противника. Завдяки злагодженій роботі групи, було знищено чотирьох окупантів", - зазначили у ССО.

Також повідомляється, що ворог намагався накопичуватись у багатоповерхівці, але вже на підході до укриття трьох росіян знищили, четвертий намагався відійти та збити український розвіддрон зі стрілецької зброї. Проте його виявили та знищили.

"Під час відходу, наші воїни виявили та знешкодили ворожий БПЛА "Ждун", - зазначається у повідомленні Сил спеціальних операцій.