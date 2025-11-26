RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

ССО ликвидировали вражескую ДРГ в Покровске

Фото: ССО ликвидировали вражескую ДРГ в Покровске (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали вражескую диверсионную группу в Покровске Донецкой области и обнаружили вражеский ударный беспилотник, который также был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Во время специальных действий операторы ССО организовали засаду на пути передвижения противника. Благодаря слаженной работе группы, было уничтожено четырех оккупантов", - отметили в ССО.

Также сообщается, что враг пытался накапливаться в многоэтажке, но уже на подходе к укрытию трех россиян уничтожили, четвертый пытался отойти и сбить украинский разведдрон из стрелкового оружия. Однако его обнаружили и уничтожили.

"Во время отхода, наши воины обнаружили и обезвредили вражеский БПЛА "Ждун", - отмечается в сообщении Сил специальных операций.

 

Бои за Покровск

Напомним, Покровское направление остается эпицентром боев в Донецкой области. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

В то же время украинские войска проводят контрнаступательные действия и защищают свои позиции.

Также сообщалось, что российские войска пытаются перерезать логистику между Покровском и Мирноградом, и намерены в дальнейшем окружить агломерацию.

Северную часть Мирнограда россияне пытаются штурмовать малыми пехотными группами. Враг движется круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует воздушные дроны, также противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения.

Вооруженные силы Украины Донецкая область Покровск