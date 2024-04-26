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ССО за допомогою дронів знищили бронетехніку та групу окупантів на Донбасі (відео)

Донецька область, П'ятниця 26 квітня 2024 17:22
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ССО за допомогою дронів знищили бронетехніку та групу окупантів на Донбасі (відео) Архівне фото: ССО знищили бронетехніку та групу окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни у Донецькій області за один раз знищили дев'ять російських військових та бронетехніку ворога. Для цього використовувалися дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Військові уточнюють, що це результат роботи операторів 8-го окремого полку ССО. Вони "працювали" по супротивнику на Донецькому напрямку.

Військові здійснили бойовий виїзд та знищили живу силу противника за допомогою FPV-дронів. Росіяни втратили:

  • БТР;
  • дві БМП;
  • дев'ятьох військовослужбовців РФ було вбито;
  • ще троє окупантів було поранено.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що військові відбили 26 атак противника на Бахмутському напрямку. Також їм вдалося уразити 3 зенітно-ракетні комплекси противника.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 463930 військових.

Також повідомлялося, що росіяни спробують наступати у напрямку Авдіївки. Інститут вивчення війни розповів деталі.

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