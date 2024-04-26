ССО за допомогою дронів знищили бронетехніку та групу окупантів на Донбасі (відео)

Українські воїни у Донецькій області за один раз знищили дев'ять російських військових та бронетехніку ворога. Для цього використовувалися дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Військові уточнюють, що це результат роботи операторів 8-го окремого полку ССО. Вони "працювали" по супротивнику на Донецькому напрямку. Військові здійснили бойовий виїзд та знищили живу силу противника за допомогою FPV-дронів. Росіяни втратили: БТР;

дві БМП;

дев'ятьох військовослужбовців РФ було вбито;

ще троє окупантів було поранено.