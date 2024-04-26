ССО за допомогою дронів знищили бронетехніку та групу окупантів на Донбасі (відео)
Українські воїни у Донецькій області за один раз знищили дев'ять російських військових та бронетехніку ворога. Для цього використовувалися дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Військові уточнюють, що це результат роботи операторів 8-го окремого полку ССО. Вони "працювали" по супротивнику на Донецькому напрямку.
Військові здійснили бойовий виїзд та знищили живу силу противника за допомогою FPV-дронів. Росіяни втратили:
- БТР;
- дві БМП;
- дев'ятьох військовослужбовців РФ було вбито;
- ще троє окупантів було поранено.
Ситуація на фронті
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що військові відбили 26 атак противника на Бахмутському напрямку. Також їм вдалося уразити 3 зенітно-ракетні комплекси противника.
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 463930 військових.
Також повідомлялося, що росіяни спробують наступати у напрямку Авдіївки. Інститут вивчення війни розповів деталі.
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