Росіяни намагаються захопити якнайбільше території до прибуття допомоги США Україні, - ISW

Росіяни спробують наступати у напрямку Авдіївки, тому що цей район надає більше можливостей для більш швидкого досягнення тактичних успіхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Російські війська в районі Авдіївки залишаються приблизно за 30 кілометрів від заявленої ними оперативної мети в Покровську і приблизно за 17 кілометрів від відносно великих сіл на схід від Покровська.

За спостереженнями експертів ISW, тиск Росії на Часів Яр більший. Російські війська, що знаходяться нині на східній околиці Часового Яру, активізують зусилля із захоплення міста з березня 2024 року. Вони справді становлять реальну загрозу захоплення Часового Яру, хоча, можливо, не зможуть зробити це швидко.

Наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриває російським силам найближчі перспективи для суттєвого просування в оперативному плані, оскільки захоплення міста, ймовірно, дозволить російським силам розпочати наступні операції проти міст, які утворюють значний український оборонний пояс у Донецькій області.

Російські війська, ймовірно, намагаються захопити якнайбільше території до прибуття допомоги США в галузі безпеки, що значно покращить оборонні можливості України найближчими тижнями.

Росіяни намагатимуться наступати у напрямку Авдіївки, бо цей район надає більше можливостей для більш швидкого досягнення тактичних успіхів, незважаючи на відносну оперативну незначність цих досягнень.