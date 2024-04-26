ССО с помощью дронов уничтожили бронетехнику и группу оккупантов на Донбассе (видео)

Украинские воины в Донецкой области за один раз уничтожили девять российских военных и бронетехнику врага. Для этого использовались дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Военные уточняют, что это результат работы операторов 8 отдельного полка ССО. Они "работали" по противнику на Донецком направлении. Военные совершили боевой выезд и уничтожили живую силу противника с помощью FPV-дронов. Россияне потеряли: БТР;

две БМП;

девять военнослужащих РФ были убиты;

еще трое оккупантов были ранены.