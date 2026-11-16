ССО атакували одразу дві нафтобази в російському Азові

Одним із уражених об'єктів стала нафтобаза ТОВ "Транзит-Експрес". Вона виконує функції розподільчого термінала, де приймають, зберігають і відвантажують світлі та темні нафтопродукти.

Комплекс складається з двох окремих майданчиків із резервуарними парками. Кожен із них має власну інфраструктуру, яка дає змогу перевантажувати пальне із залізничного транспорту на автомобільний.

Другим об'єктом стала нафтобаза "Азовська", розташована неподалік портової інфраструктури міста. Її резервуарний парк може вмістити до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів, а потужність перевалки становить до 60 тисяч тонн пального на місяць.

Підприємство може приймати нафтопродукти трьома видами транспорту: залізничним, автомобільним і морським.

За даними ССО, обидві нафтобази мають важливе значення для постачання нафтопродуктів із території Росії на тимчасово окуповані території півдня України.

"Ураження цих об’єктів послаблює логістичні можливості противника та створює перешкоди для забезпечення паливом окупаційних військ на території України", - підсумували в Силах спеціальних операцій.

