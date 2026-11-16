ССО атаковали сразу две нефтебазы в российском Азове

Одним из пораженных объектов стала нефтебаза ООО "Транзит-Экспресс". Она выполняет функции распределительного терминала, где принимают, хранят и отгружают светлые и черные нефтепродукты.

Комплекс состоит из двух отдельных площадок с резервуарными парками. Каждый из них имеет собственную инфраструктуру, позволяющую перегружать топливо с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Вторым объектом стала нефтебаза "Азовская", расположенная недалеко от портовой инфраструктуры города. Ее резервуарный парк может вместить до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов, а мощность перевалки составляет до 60 тысяч тонн горючего в месяц.

Предприятие может принимать нефтепродукты тремя видами транспорта: железнодорожным, автомобильным и морским.

По данным ССО, обе нефтебазы имеют важное значение для поставки нефтепродуктов с территории России на оккупированные территории юга Украины.

"Поражение этих объектов ослабляет логистические возможности противника и создает препятствия для обеспечения топливом оккупационных войск на территории Украины", - подытожили в Силах специальных операций.