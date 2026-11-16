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Міноборони РФ заявило про рекордну атаку дронів: за добу нібито збили понад 2 тисячі

11:55 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Міноборони РФ заявило про рекордну атаку дронів: за добу нібито збили понад 2 тисячі Фото: українські дрони (Getty Images)
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У Росії заявили про безпрецедентну за масштабами атаку українських дронів. Військове відомство відзвітувало про понад дві тисячі нібито збитих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони РФ в російській соцмережі MAX.

Згідно зі зведенням Міноборони РФ, за останню добу сили ППО нібито знищили 2049 безпілотників.

Російське агентство РІА Новости, проаналізувавши зведення військового відомства, назвало цю атаку наймасштабнішою за кількістю безпілотників, про збиття яких Росія звітувала за одну добу.

Окрім дронів, російська сторона заявила про знищення семи керованих авіабомб і чотирьох ракет "Фламінго".

Попередній рекорд, за підрахунками агентства, припав на 20 вересня. Тоді Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 1951 безпілотника протягом доби. Цей показник зафіксували в день проведення в Росії виборів до Державної думи.

Атака дронів на Москву

Про масовану атаку безпілотників на російську столицю в ніч на 16 листопада також заявив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, у напрямку міста рухалися близько 600 БПЛА. Російська протиповітряна оборона нібито знищила більшу частину безпілотників на далеких підступах до столиці.

Ще 191 дрон, за твердженням Собяніна, збили безпосередньо під час наближення до Москви.

Нагадаємо, вранці 16 листопада Україна завдала удару по Кримському мосту, який з'єднує Краснодарський край РФ з окупованим Кримом.

Після удару рух автомобілів мостом обмежили орієнтовно до середини дня, також тимчасово зупинили рух поїздів.

Того ж ранку безпілотники атакували Азов у Ростовській області Росії. Після удару там спалахнула пожежа на нафтобазі, а губернатор регіону Юрій Слюсар повідомив про займання на чотирьох виробничих об'єктах.

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