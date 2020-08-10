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США та інші країни звинуватили Китай у підриві автономії Гонконгу

США, Вашингтон, Понеділок 10 серпня 2020 05:54
США та інші країни звинуватили Китай у підриві автономії Гонконгу
Фото: Майк Помпео (flickr com riseconf)
Автор: Артур Родивилов

Вони висловили підтримку законних сподівань жителів на обрання парламенту

Держсекретар США Майк Помпео, а також глави МЗС Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії засудили дії Китаю щодо Гонконгу. Вони назвали перенесення парламентських виборів підривом основних прав і свобод жителів спеціального адміністративного району.

Про це йдеться в спільній заяві.

Вони висловили підтримку законних сподівань жителів Гонконгу на обрання членів ради шляхом Законодавчої ради вільних, чесних і виборів і закликали уряд Гонконгу відновити права відсторонених кандидатів, "щоб вибори пройшли в обставинах, що сприяють здійсненню демократичних прав і свобод, закріплених в Основному законі" Гонконгу

"Ці кроки підривають демократичний процес, що має основоположне значення для стабільності та процвітання Гонконгу", - йдеться в спільній заяві.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 7 серпня, ввели санкції проти 11 гонконзьких чиновників за сприяння обмеження автономії Гонконгу. Під санкції потрапила голова автономного регіону Керрі Лам.

Раніше пакет санкцій проти Китаю за обмеження автономії Гонконгу ухвалила Рада Євросоюзу; обмеження, зокрема, стосуються експорту обладнання і технологій, які можуть використовуватися для репресій в Гонконзі.

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