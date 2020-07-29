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ЕС принял пакет санкций против Китая

Брюссель, Среда 29 июля 2020 13:22
ЕС принял пакет санкций против Китая
Фото: флаги ЕС и Китая (planeta.press)
Автор: Анастасия Рокитна

Санкции вводят в связи с принятием закона о национальной безопасности Гонконга

Совет Европейского Союза принял пакет санкций в ответ на принятый Китаем закон о национальной безопасности Гонконга. Теперь будут учитывать последствия этого закона при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Также вводятся ограничения к Китаю на экспорт оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий, перехвата внутренних коммуникаций или кибернаблюдения.

Рассматриваются возможности расширения финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга.

Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая, а также членов их семей в соответствии с законом "Об автономии Гонконга".

В свою очередь, Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов.

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