США обвинили Украину в сливе "негативных деталей" плана Трампа, - Axios

В воскресенье, 23 ноября, между США и Украиной прошли в Женеве переговоры по мирному плану Трампа. В ходе встречи Вашингтон обвинил Киев в сливе негативные деталей документа в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

Также источники сообщили, что украинская сторона представила встречное предложение в американцам с просьбой внести изменения в план Трампа. США в свою очередь выразили готовность внести "некоторые изменения".

После этого украинцы якобы согласились опубликовать "позитивное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию".

"Во время встречи американская сторона обвинила украинскую в утечке негативных подробностей о плане в американскую прессу", - пишет журналист.

Как известно, после переговоров госсекретарь США Марко Рубио и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вышли на публику с оптимистичными заявлениями. Но как говорят два источника, заявления были сделаны после "напряженной встречи".

Мирный план США

Напомним, на днях США представили новый мирный план по окончанию войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В обмен на это страна получит гарантии безопасности по аналогии НАТО.

В Евросовете вчера заявили, что этот план может стать основой для мира, но он требует существенных доработок. В Украине тоже план был воспринят неоднозначно. На фоне этого и возникла сегодняшняя встреча в Женеве между США, Украиной и Европой, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

К слову, по данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио до последнего не знали о новом мирном плане. Разработкой документа занимались спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.

По дороге в Женеву Рубио сказал двум сенаторам, что план является российским, что это не предложение США. Хотя в СМИ он написал, что этот план от Соединенных Штатов Америки.

К слову, после переговоров в Женеве между США и Украиной, Рубио заявил, что в мирный план Трампа вносятся изменения. Он добавил, что позже может быть предоставлена дополнительная информация.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже сказал о хорошем прогрессе, добавив после у себя в соцсетях, что окончательный документ утвердят президент США Дональд Трамп и президенты Украины Владимир Зеленский.

Как известно, Трамп поставил Украине дедлайн: согласие на сделку нужно дать до 27 ноября. При этом он подтвердил, что его предложение не является окончательным и в него могут быть внесены изменения.

Тем временем в СМИ уже появился отдельный план Европы и Украины. Документ базируется на плане Трампа, но имеет немало отличий от оригинала. Подробнее с ним можно ознакомится - в материале РБК-Украина.