ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

США обвинили Украину в сливе "негативных деталей" плана Трампа, - Axios

Воскресенье 23 ноября 2025 21:28
UA EN RU
США обвинили Украину в сливе "негативных деталей" плана Трампа, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 23 ноября, между США и Украиной прошли в Женеве переговоры по мирному плану Трампа. В ходе встречи Вашингтон обвинил Киев в сливе негативные деталей документа в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

Как известно, после переговоров госсекретарь США Марко Рубио и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вышли на публику с оптимистичными заявлениями. Но как говорят два источника, заявления были сделаны после "напряженной встречи".

"Во время встречи американская сторона обвинила украинскую в утечке негативных подробностей о плане в американскую прессу", - пишет журналист.

После этого украинцы якобы согласились опубликовать "позитивное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию".

Также источники сообщили, что украинская сторона представила встречное предложение в американцам с просьбой внести изменения в план Трампа. США в свою очередь выразили готовность внести "некоторые изменения".

Мирный план США

Напомним, на днях США представили новый мирный план по окончанию войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Согласно документу, Украина должна выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и не только. В обмен на это страна получит гарантии безопасности по аналогии НАТО.

В Евросовете вчера заявили, что этот план может стать основой для мира, но он требует существенных доработок. В Украине тоже план был воспринят неоднозначно. На фоне этого и возникла сегодняшняя встреча в Женеве между США, Украиной и Европой, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

К слову, по данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио до последнего не знали о новом мирном плане. Разработкой документа занимались спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.

По дороге в Женеву Рубио сказал двум сенаторам, что план является российским, что это не предложение США. Хотя в СМИ он написал, что этот план от Соединенных Штатов Америки.

К слову, после переговоров в Женеве между США и Украиной, Рубио заявил, что в мирный план Трампа вносятся изменения. Он добавил, что позже может быть предоставлена дополнительная информация.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже сказал о хорошем прогрессе, добавив после у себя в соцсетях, что окончательный документ утвердят президент США Дональд Трамп и президенты Украины Владимир Зеленский.

Как известно, Трамп поставил Украине дедлайн: согласие на сделку нужно дать до 27 ноября. При этом он подтвердил, что его предложение не является окончательным и в него могут быть внесены изменения.

Тем временем в СМИ уже появился отдельный план Европы и Украины. Документ базируется на плане Трампа, но имеет немало отличий от оригинала. Подробнее с ним можно ознакомится - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Женева Война в Украине мирный план США
Новости
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте