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США звинуватили Іран у причетності до нападів хуситів на Близькому Сході

Фото: командувач ВМС США на Близькому Сході Бред Купер (U.S. Central Command)
Автор: Максим Шушко

Іран безпосередньо причетний до нападів на кораблі на Близькому Сході, які були здійснені єменськими хуситами під час війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Про це заявив командувач ВМС США на Близькому Сході Бред Купер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтверв'ю AP.

Купер назвав ці атаки 

віцеадмірал Бред Купер

Нагадаємо, що 11 січня військовослужбовці ВМС США біля узбережжя Сомалі перехопили судно, що доставляло компоненти балістичних та крилатих ракет іранського виробництва для угруповання єменських хуситів.

Це був перший випадок вилучення зброї для бойовиків цього угруповання з моменту початку їхніх атак на судна у листопаді 2023 року.

Атаки єменських хуситів на кораблі та відповідь Заходу

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади співпали з початком війни Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

Однак попри удари країн Заходу, бойовики угруповання продовжили атаки на торгові кораблі. Зокрема, 18 січня хусити обстріляли протикорабельними балістичними ракетами судно Chem Ranger під прапором Маршаллових островів, що належить США та експлуатується Грецією.

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти єменських хуситів після того, як 10 днів ударів не змогли зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.

 

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