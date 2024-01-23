США обвинили Иран в причастности к нападениям хуситов на Ближнем Востоке

Иран непосредственно причастен к нападениям на корабли на Ближнем Востоке, совершенных йеменскими хуситами во время войны Израиля против ХАМАС.
Об этом заявил командующий ВМС США на Ближнем Востоке Брэд Купер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интвервью AP.
Купер назвал эти атаки
вицеадмирал Брэд Купер
Напомним, что 11 января военнослужащие ВМС США у сомалийского побережья перехватили судно, доставлявшее компоненты баллистических и крылатых ракет иранского производства для группировки йеменских хуситов.
Это был первый случай изъятия оружия для боевиков этой группировки с момента начала атак на суда в ноябре 2023 года.
С ноября 2023 г. йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.
В ответ на многочисленные атаки 12 января США и Британия ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.
Однако, несмотря на удары стран Запада, боевики группировки продолжили атаки на торговые корабли. В частности, 18 января хуситы обстреляли противокорабельными баллистическими ракетами судно Chem Ranger под флагом Маршалловых островов, принадлежащего США и эксплуатируемого Грецией.
Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании против йеменских хуситов после того, как 10 дней ударов не смогли остановить нападения группировки на иностранные суда в Красном море.
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