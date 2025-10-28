UA

США звільнили від санкцій "дочку" "Роснефти" у Німеччині

Ілюстративне фото: активи "Роснефти" у Німеччині вивели з-під американських санкцій (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що уряд Сполучених Штатів звільнив від санкцій німецькі активи "Роснефти", оскільки вони не перебувають під контролем РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Райхе, США в понеділок, 27 жовтня, оприлюднили "лист підтримки", в якому йдеться, що операції "Роснефти" в Німеччині повністю відокремлені від материнської компанії у Росії.

Німеччина звернулася до Сполучених Штатів за роз'ясненнями після того, як адміністрація американського лідера Дональда Трампа запровадила санкції проти російських "Роснефть" і "Лукойл".

Згідно із заявою Берліна, нафтопереробні заводи, які з 2022 року перебувають під опікою Німеччини, "відокремлені" від материнської групи. Водночас вони є важливими для постачання палива в країну.

До цих активів відноситься нафтопереробний завод PCK ("Роснефти" належить 54,17% акцій) у Шведті. На нього припадає понад 12% потужностей з переробки палива в Німеччині.

Санкції США

Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати запровадили жорсткі санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США пояснило, що це рішення ухвалено через небажання російського диктатора Володимира Путіна погодитися на мир в Україні.

Санкції забороняють транзакції з підсанкційними компаніями та усіма їхніми дочірніми структурами.

Пізніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує на виняток із нових санкцій США для "Роснефти". Йдеться про бізнес російської компанії у Німеччині, який перебуває під управлінням німецької держави.

