США звільнили від санкцій "дочку" "Роснефти" у Німеччині

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що уряд Сполучених Штатів звільнив від санкцій німецькі активи "Роснефти", оскільки вони не перебувають під контролем РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Райхе, США в понеділок, 27 жовтня, оприлюднили "лист підтримки", в якому йдеться, що операції "Роснефти" в Німеччині повністю відокремлені від материнської компанії у Росії.
Німеччина звернулася до Сполучених Штатів за роз'ясненнями після того, як адміністрація американського лідера Дональда Трампа запровадила санкції проти російських "Роснефть" і "Лукойл".
Згідно із заявою Берліна, нафтопереробні заводи, які з 2022 року перебувають під опікою Німеччини, "відокремлені" від материнської групи. Водночас вони є важливими для постачання палива в країну.
До цих активів відноситься нафтопереробний завод PCK ("Роснефти" належить 54,17% акцій) у Шведті. На нього припадає понад 12% потужностей з переробки палива в Німеччині.
Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати запровадили жорсткі санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США пояснило, що це рішення ухвалено через небажання російського диктатора Володимира Путіна погодитися на мир в Україні.
Санкції забороняють транзакції з підсанкційними компаніями та усіма їхніми дочірніми структурами.
Пізніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує на виняток із нових санкцій США для "Роснефти". Йдеться про бізнес російської компанії у Німеччині, який перебуває під управлінням німецької держави.