RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США освободили от санкций "дочку" "Роснефти" в Германии

Иллюстративное фото: активы "Роснефти" в Германии вывели из-под американских санкций (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр экономики Германии Екатерина Райхе заявила, что правительство Соединенных Штатов освободило от санкций немецкие активы "Роснефти", поскольку они не находятся под контролем РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Райхе, США в понедельник, 27 октября, обнародовали "письмо поддержки", в котором говорится, что операции "Роснефти" в Германии полностью отделены от материнской компании в России.

Германия обратилась к Соединенным Штатам за разъяснениями после того, как администрация американского лидера Дональда Трампа ввела санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла".

Согласно заявлению Берлина, нефтеперерабатывающие заводы, которые с 2022 года находятся под опекой Германии, "отделены" от материнской группы. В то же время они являются важными для поставок топлива в страну.

К этим активам относится нефтеперерабатывающий завод PCK ("Роснефти" принадлежит 54,17% акций) в Шведте. На него приходится более 12% мощностей по переработке топлива в Германии.

 

Санкции США

Напомним, 22 октября Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США объяснило, что это решение принято из-за нежелания российского диктатора Владимира Путина согласиться на мир в Украине.

Санкции запрещают транзакции с подсанкционными компаниями и всеми их дочерними структурами.

Позже канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает исключение из новых санкций США для "Роснефти". Речь идет о бизнесе российской компании в Германии, который находится под управлением немецкого государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоснефтьСанкции против России