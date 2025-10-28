ua en ru
США освободили от санкций "дочку" "Роснефти" в Германии

Германия, Вторник 28 октября 2025 16:52
США освободили от санкций "дочку" "Роснефти" в Германии Иллюстративное фото: активы "Роснефти" в Германии вывели из-под американских санкций (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр экономики Германии Екатерина Райхе заявила, что правительство Соединенных Штатов освободило от санкций немецкие активы "Роснефти", поскольку они не находятся под контролем РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Райхе, США в понедельник, 27 октября, обнародовали "письмо поддержки", в котором говорится, что операции "Роснефти" в Германии полностью отделены от материнской компании в России.

Германия обратилась к Соединенным Штатам за разъяснениями после того, как администрация американского лидера Дональда Трампа ввела санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла".

Согласно заявлению Берлина, нефтеперерабатывающие заводы, которые с 2022 года находятся под опекой Германии, "отделены" от материнской группы. В то же время они являются важными для поставок топлива в страну.

К этим активам относится нефтеперерабатывающий завод PCK ("Роснефти" принадлежит 54,17% акций) в Шведте. На него приходится более 12% мощностей по переработке топлива в Германии.

Санкции США

Напомним, 22 октября Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США объяснило, что это решение принято из-за нежелания российского диктатора Владимира Путина согласиться на мир в Украине.

Санкции запрещают транзакции с подсанкционными компаниями и всеми их дочерними структурами.

Позже канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает исключение из новых санкций США для "Роснефти". Речь идет о бизнесе российской компании в Германии, который находится под управлением немецкого государства.

