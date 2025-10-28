США освободили от санкций "дочку" "Роснефти" в Германии

Министр экономики Германии Екатерина Райхе заявила, что правительство Соединенных Штатов освободило от санкций немецкие активы "Роснефти", поскольку они не находятся под контролем РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Райхе, США в понедельник, 27 октября, обнародовали "письмо поддержки", в котором говорится, что операции "Роснефти" в Германии полностью отделены от материнской компании в России.

Германия обратилась к Соединенным Штатам за разъяснениями после того, как администрация американского лидера Дональда Трампа ввела санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла".

Согласно заявлению Берлина, нефтеперерабатывающие заводы, которые с 2022 года находятся под опекой Германии, "отделены" от материнской группы. В то же время они являются важными для поставок топлива в страну.

К этим активам относится нефтеперерабатывающий завод PCK ("Роснефти" принадлежит 54,17% акций) в Шведте. На него приходится более 12% мощностей по переработке топлива в Германии.